Medios públicos húngaros interrumpen su emisión para denunciar la "propaganda" durante la era Orbán

Archivo - Imagen de archivo del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. - Beata Zawrzel/ZUMA Press Wire/dp / DPA - Archivo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La cadena pública húngara M1 ha sido clausurada este martes de forma temporal, en una decisión de la nueva corporación de MTVA tras la llegada del primer ministro húngaro, Péter Magyar, en denuncia por ser instrumentos de "propaganda" durante la era de Viktor Orbán.

"Un día histórico. Hoy, por fin, ha llegado a su fin la propaganda difundida por los medios públicos de Hungría. Mentían por la noche. Mentían durante el día. Mentían en todos los canales", ha celebrado el primer ministro húngaro en un mensaje en redes sociales.

"Ya se ha acabado", ha rematado, para añadir que las emisiones continuarán a las 19:56 horas, coincidiendo con el año de la revuelta ontra el gobierno de la República Popular de Hungría y sus políticas impuestas desde la Unión Soviética, pero no ofrecerá por el momento servicios informativos. "Por ahora, solo emitirá películas, sin programas de noticias", ha detallado el dirigente.

La cadena de televisión, junto a la página web de los informativos, Híradó, ha sido clausurada y en las pantallas se podía leer un mensaje sobre fondo negro en el que se hacía alusión a las "mentiras" difundidas "durante años"

"Los medios públicos no pueden mentir. Pedimos disculpas por haberlo hecho durante tantos años. Los medios públicos se están transformando para ser independientes y creíbles en el futuro", reza el mensaje en la televisión pública. "El servicio de noticias está temporalmente suspendido", ha añadido.

En la misma línea, la emisora de radio Kossuth no ha contado este martes con servicios informativos y en cambio solo ofrecía música.

En un comunicado, la corporación húngara de medios ha informado de que M1 reiniciará temporalmente su programación "con un nuevo formato, con películas y sin servicios informativos". "Paralelamente a la creación de la nueva dirección de noticias, los programas informativos se reanudarán gradualmente según un horario establecido. La transición no afectará significativamente la oferta de programación, salvo los servicios informativos en otras plataformas", ha explicado.