Medvedev pone en duda que los medios occidentales vayan a poder volver a trabajar en Rusia

Recalca que "tendrán que demostrar en la práctica su independencia y buena actitud hacia Rusia"

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dimitri Medvedev, ha puesto en duda este viernes que los medios de comunicación occidentales vayan a poder volver a trabajar en Rusia debido a sus "decisiones mediocres" en el marco de la guerra desencadenada en Ucrania el 24 de febrero tras la orden de invasión dada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Los medios occidentales, con sus decisiones mediocres, han reducido de forma significativa su audiencia en nuestro país. Ahora, para volver, tendrán que demostrar en la práctica su independencia y buena actitud hacia Rusia y sus ciudadanos", ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram.

"Sin embargo, no es un hecho que vayan a poder bañarse dos veces en el mismo agua", ha advertido Medvedev, quien en la actualidad lidera el partido gubernamental Rusia Unida. Además, fue presidente entre 2008 y 2012 --etapa en la que Putin fue primer ministro-- y posteriormente primer ministro entre 2012 y 2020.

Diversos medios occidentales, entre ellos 'The New York Times', la BBC y la agencia Bloomberg, anunciaron en marzo el fin de sus actividades en Rusia en respuesta a la ley aprobada por Putin contra las "noticias falsas" en relación con la invasión de Ucrania.

Tras ello, la agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, también limitó el acceso a las páginas web de medios como la radiotelevisión británica BBC, la alemana Deutsche Welle y otros medios independientes como Meduza.

Medvedev ha cargado además contra las redes sociales occidentales y, si bien ha ensalzado su labor como herramienta a nivel de comunicación e información, ha criticado que "recientemente ha resultado que los líderes de estos recursos de Internet, entre ellos el universo Meta, viven en su propia realidad y siguen únicamente sus propias normas subjetivas".

"El sabor del imaginario poder ilimitado en el espacio digital es dulce. Construyeron un imperio que implica a miles de millones de personas y lo gestionan al margen de leyes y regulaciones estatales, sólo a través de acuerdos con el usuario. Si quieren, cierran el acceso a cualquier persona, comunidad o país", ha argüido.

En este sentido, ha manifestado que estas redes sociales "ayudan al candidato correcto a ganar las 'democráticas' elecciones en Estados Unidos", antes de agregar que, para estas empresas "y sus mentores en Washington", "Rusia es otro campo de pruebas". "Debido a su activa postura antirrusa, este campo de entrenamiento estuvo lleno de falsedades sobre nuestro país y sus acciones en Ucrania", ha denunciado.

El expresidente ruso ha denunciado el bloqueo de canales rusos en YouTube y ha resaltado que a estas mismas empresas "no les importan los requisitos de la legislación rusa". "Les hemos contactado más de una vez para pedir que retiren información falsa o que desbloqueen fuentes legales y fiables. En respuesta, silencio o un balbuceo ininteligible", ha lamentado.

"Cualquiera que cuente con pensamiento crítico que no esté embotado con las falsedades occidentales entienden que esto no puede seguir siendo posible", ha dicho, al tiempo que ha recordado que "no sólo hay redes sociales en el mundo anglosajón, sino también en Rusia y China". "Nuestro país tiene las herramientas y experiencia necesarias para su desarrollo. Seguiremos apoyándolas", ha zanjado.