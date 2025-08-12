Meloni celebra que su Gobierno es ya el cuarto más duradero de la historia de Italia

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Giorgia Meloni se ha convertido este martes en el cuarto más duradero de la historia de Italia, un hito que la propia primera ministra ha querido celebrar señalando que es "un motivo más para seguir trabajando con seriedad y determinación".

Meloni, que ha abogado en redes sociales por "responder a la confianza dada por los italianos" a la coalición tripartita de derechas, lleva como primera ministra 1.024 días, cifra con la que ha logrado superar la etapa de Matteo Renzi entre 2014 y 2016.

Italia acumula unos 70 gobiernos y más de 30 primeros ministros a lo largo de casi ocho décadas de República, lo que da cuenta de la rotación que ha marcado históricamente el país. De hecho, el gran objetivo de Meloni pasa por alcanzar el hito inédito de completar la legislatura.

Las últimas elecciones legislativas se celebraron en 2022, por lo que las siguientes no están previstas en principio hasta el año 2027. La líder de Hermanos de Italia gobierna con el apoyo de otra formación ultraderechista, la Liga de Matteo Salvini, y de Forza Italia, la formación fundada en su día por Silvio Berlusconi y ahora capitaneada por Antonio Tajani.