Meloni defiende reanudar el diálogo directo con Rusia y apuesta por nombrar un enviado especial europeo

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha defendido este viernes la idea de que la Unión Europea retome directamente el diálogo con las autoridades rusas para poner fin a la guerra en Ucrania y ha propuesto el nombramiento de un enviado especial europeo.

"Es el momento de que la UE hable con Rusia también", ha expresado Meloni, que ha dicho que "ya es la hora". "De la otra manera, nuestra contribución será limitada. ¿Pero quién debe hacerlo? No debemos actuar de forma azarosa, si no estaríamos haciéndole un favor a (Vladimir) Putin", ha apuntado, según declaraciones recogidas por el diario italiano 'Corriere della Sera'.

En este sentido, ha reafirmado que siempre ha estado "dispuesta" a nombrar a un "enviado especial para Ucrania". "Por ahora, la entrada de Rusia en el G8 parece prematura", ha resaltado, al tiempo que ha expresado que el presidente francés, Emmanuel Macron, "tiene razón" al insistir en restablecer el diálogo con Putin.

A finales de 2025, Macron abogó por que los europeos y ucranianos encuentren el marco que les permita "retomar las discusiones" con Putin en las próximas semanas para buscar el fin de la guerra.

En relación con el despliegue de tropas italianas en el territorio ucraniano, Meloni ha vuelto a mostrar su rechazo y ha hecho hincapié en que es una medida que, al menos de momento, no considera necesaria. "¿Cuántas tropas van a ser necesarias en Ucrania para que sea efectiva la contención, en comparación con el millón y medio de personal con el que cuenta Rusia?", ha advertido.