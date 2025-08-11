Meloni expresa su "profunda preocupación" por la expansión de la ofensiva militar israelí en Gaza

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha expresado este lunes su "profunda preocupación" por la expansión de la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, y ha reiterado que la situación humanitaria en el enclave "es injustificable e inaceptable".

Meloni ha hecho estas declaraciones en una llamada con el presidente palestino, Mahmud Abbas, a quien le ha transmitido la "necesidad de cesar inmediatamente las hostilidades para seguir prestando ayuda humanitaria a una población civil desesperada".

Ambos han coincidido en que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) "debe liberar a todos los rehenes y aceptar que no tendrá futuro en el gobierno de la Franja", según ha recogido la oficina de Meloni en un comunicado publicado en su página web.

La jefa del Gobierno italiano ha reafirmado su compromiso con la ayuda humanitaria a través de la iniciativa Alimentos para Gaza, que incluye lanzamientos aéreos y la evacuación de niños que necesitan atención médica. También ha dicho que está dispuesta a contribuir a "la estabilización y reconstrucción" de la Franja.

Por su parte, Abbas ha expresado su "sincero agradecimiento por el papel fundamental de Italia en la ayuda humanitaria prestada hasta la fecha y por las posturas adoptadas". Al despedirse, ambos han acordado reunirse en Nueva York en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado en cerca de 61.500 los muertos por la ofensiva israelí desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, incluidos más de 220 por hambre o inanición.