Meloni niega una crisis tras perder el referéndum y señala que gobernará "hasta el último día" de su mandato

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, durante su intervención en la Cámara de Diputados. - Europa Press/Contacto/Ansa/Massimo Percossi

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha rechazado este jueves una crisis en su Gobierno, incidiendo en que no dimitirá ni planteará una remodelación, tras el revés sufrido en el referéndum sobre la reforma judicial, que perdió por ocho puntos, y por el contrario ha afirmado que gobernará "hasta el último día" de su mandato.

"No habrá reorganización del Gabinete y no dimitiremos; gobernaremos hasta el último día de nuestro mandato", ha asegurado en un discurso ante la Cámara de Diputados en el que ha aprovechado para relanzar el pulso del Ejecutivo cuando entra en el último año de mandato antes de unas elecciones legislativas que no deberían ser más tarde de diciembre de 2027.

De esta forma ha negado cualquier crisis tras la debacle en el referéndum por la reforma judicial del pasado 23 de marzo, insistiendo en que ese revés "reaviva el ánimo" del gabinete, según informa el diario 'La Stampa'. Casi un 54% de los ciudadanos rechazo la reforma en una consulta promovida por la líder ultraderechista y que representa su primer varapalo importante desde que asumió el cargo en 2022.

Meloni ha reiterado su posición contraria a la guerra de Irán, para recalcar que Italia "ni compartió ni participó" en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero y, en plena incertidumbre por el alto el fuego de dos semanas pactado entre Washington y Teherán, ha subrayado que la situación está "a un paso del punto de no retorno" por lo que ha llamado a buscar la paz "con determinación".