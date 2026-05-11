Al menos 100 civiles muertos en un nuevo bombardeo militar sobre un mercado en el noroeste de Nigeria

Archivo - Pacientes atendidos en un hospital en Nigeria - MSF - Archivo

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de personas ha muerto en un bombardeo de la aviación nigeriana perpetrado este domingo sobre el mercado de Tumfa, en el estado de Zamfara del país africano, según ha denunciado Amnistía Internacional, mientras las autoridades hablan de una operación antiterrorista.

"Las autoridades nigerianas deben investigar el terrible ataque aéreo militar que mató al menos a cien civiles ayer en el mercado de Tumfa, gobernación de Zurmi, estado de Zamfara", ha planteado la sección nigeriana de Amnistía Internacional en un comunicado.

Decenas de personas están siendo atendidas en los hospitales de Zurmi y Shinkafi, destaca Amnistía, que alerta de que testigos presenciales aseguran que muchos de los fallecidos son mujeres y niñas.

El grupo alerta de que todavía se trabaja en la recuperación de cuerpos y que muchas de las víctimas han muerto de camino al hospital tras el ataque, que comenzó sobre las 14.00 horas (hora local, las 15.00 horas en España peninsular y Baleares), cuando sobrevolaron el lugar aviones de combate tras una primera pasada dos horas antes.

El pasado mes de abril más de cien civiles murieron en un incidente similar en el mercado de Jilli, entre la frontera entre Borno y Yobe, cuando fueron atacados por la aviación militar.

"Esta sucesión de violaciones de los Derechos Humanos se está convirtiendo en norma, con aldeanos que son víctima de atrocidades tanto de los grupos armados como de bandidos y de militares", ha denunciado Amnistía.

Estos ataques aéreos no pueden ser un uso legal de la fuerza ya que provocan muertes "ilegalmente" y dejan en evidencia "la falta de respeto por la vida de civiles" por parte de las Fuerzas Armadas nigerianas, según Amnistía.

"LÍDERES TERRORISTAS"

Las Fuerzas Armadas de Nigeria, por su parte, han informado de un operativo efectuado en la víspera en la misma localidad, donde estaba prevista "una reunión de alto nivel de notorios líderes y comandantes terroristas de toda la subregión de África Occidental" con el objetivo de "coordinar ataques y actividades delictivas dirigidas contra comunidades inocentes de la región del Noroeste".

"En una operación audaz y decisiva destinada a desmantelar las redes terroristas dentro de su zona de operaciones conjuntas, las tropas de la Fuerza Operativa Conjunta (Noroeste) (...) han neutralizado con éxito a varios terroristas", han señalado en un comunicado difundido en sus redes sociales, mientras que "los elementos supervivientes huyeron de la zona en desbandada".

El Ejército nigeriano ha indicado que lanzó un ataque aéreo "de precisión contra el punto de encuentro de los combatientes, que ha descrito como "un edificio situado en las afueras del norte de la aldea, coulto en una zona de densa vegetación".

Mientras, el gobernador de Zamfara, Dauda Lawal, ha feliciado a las tropas por sus "importantes éxitos contra grupos armados" en el estado, en el marco de una operación que comenzó en la madrugada del pasado jueves "en las áreas de Kaura Namoda y Birnin Magaji" y que ha acabado con "tres líderes de bandas".

Asimismo, según ha precisado, las tropas se incautaron de "un arsenal de armas y municiones, que incluía un fusil AK-47, una ametralladora, una pistola de fabricación casera, siete cargadores de fusil y un total de 571 cartuchos".

El dirigente ha reiterado el "compromiso" del Ejecutivo regional de proporcionar "apoyo logístico y continuo" a las Fuerzas Armadas y otras fuerzas y organismos de seguridad estatales.