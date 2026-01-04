Al menos 25 muertos en un naufragio en el norte de Nigeria

LAGOS 4 Ene. (DPA/EP) -

Al menos 25 personas han muerto al volcar a última hora de este pasado sábado una barcaza con más de medio centenar de personas a bordo en el estado nigeriano de Yobe, en el norte del país.

Trece personas fueron rescatadas con vida, mientras que otras 14 se encuentran desaparecidas. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

La causa del accidente no se esclareció de inmediato. Las autoridades indicaron que se desconoce si la embarcación iba sobrecargada o se había encontrado con mal tiempo.

Los accidentes náuticos mortales son comunes en las zonas rurales de África, donde la precaria infraestructura obliga a que las embarcaciones pequeñas sean el principal medio de transporte.

Este tipo de incidentes son especialmente frecuentes en Nigeria, el país más poblado de África, donde las embarcaciones en ríos y lagos suelen navegar abarrotadas y en mal estado.