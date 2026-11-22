Personal de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés) atiende a supervivientes del hundimiento de un barco - NEMA

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos 27 personas han muerto tras el hundimiento de un barco el pasado viernes en la región de Ijaw Sur, estado de Bayelsa, en el sur de Nigeria, según ha confirmado este domingo el gobernador de Bayelsa, Douye Diri.

Diri ha explicado que no hay una lista de embarque, por lo que tampoco conocen la cifra total de pasajeros del barco y si hay aún cuerpos por rescatar, informa el diario nigeriano 'The Nation' en su edición digital.

El gobernador ha aprovechado para denunciar que ninguno de los pasajeros tenía chalecos salvavidas pese a que el Ministerio Federal de Marina y Economía Azul y el propio Gobierno estatal habían puesto chalecos a disposición de este tipo de transportes. "No podía ni imaginar que un barco como este no tenga lista de embarque. Hoy tenemos esta tragedia delante", ha planteado.

Un equipo técnico de la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria (NEMA, por sus siglas en inglés) se ha desplazado hasta el lugar para reforzar las labores de rescate en el lugar del siniestro junto a personal de la Agencia de Gestión de Emergencias del Estado de Bayelsa, la Cruz Roja Nigeriana, la Policía, el Cuerpo Nacional de Seguridad y Defensa Civil, buzos de la zona y otros servicios de emergencia.

El barco volcó cubría un trayecto entre Ayama y Ukubie para una ceremonia funeraria. Desde entonces 24 personas han sido rescatadas con vida, mientras que se han recuperado otros 27 cuerpos de fallecidos. Hasta 19 de los supervivientes han sido trasladados a la Clínica Ayama y cinco más al Hospital de Atención Familiar de Yenagoa.