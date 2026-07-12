Al menos 27 muertos en un incendio en un bar de Bangkok

Archivo - Ambulancia en Bangkok (archivo) - Europa Press/Contacto/Wissarut Weerasopon

MADRID 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos 27 personas han muerto en un incendio declarado en un bar del barrio de Ladprao, en Bangkok, donde quedaron atrapados varios clientes.

El primer aviso se produjo a las 0.26 horas de la noche (19.26 horas en la España peninsular), según informan medios de comunicación locales.

Efectivos de bomberos de los cercanos distritos de Phaholyothin, Phayathai y Huai Khwang han acudido al lugar de los hechos para colaborar en la extinción de las llamas y el rescate de las personas que estaban en el interior del local.

Sobre las 1.22 horas el primer ministro y ministro del Interior, Anutin Charnvirakul, ha llegado al lugar del incidente para supervisar la situación.