Al menos 36 muertos este sábado en ataques israelíes en la Franja de Gaza

Un cadáver recibido en el Hospital Al Shifa de la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos 36 personas han muerto en la Franja de Gaza como consecuencia de las operaciones militares israelíes desde el amanecer de este sábado, según el balance proporcionado por los distintos hospitales del enclave palestino y citado por medios árabes.

Entre los fallecidos habría al menos ocho personas que murieron cuando estaban esperando para recibir ayuda humanitaria en medio de la grave crisis por falta de alimentos provocada por el bloqueo israelí, según recoge la cadena de televisión Al Yazira.

Uno de los incidentes más graves, la artillería israelí bombardeó las tiendas de campaña para personas desplazados en la zona de Asdaa, al noroeste de Jan Yunis, y mató a 17 civiles, incluidos seis niños y un bebé, según fuentes citadas por la agencia de noticias palestina WAFA.

Cerca, en en Al Mawasi, al oeste de Jan Yunis, en el sur del enclave palestino, ha muerto otra persona, una mujer, en un ataque aéreo israelí sobre una tienda de campaña para personas desplazadas, según fuentes del Centro Médico Nasser.

Uno de los últimos fallecidos es un individuo que estaba en una casa bombardeada por un dron israelí en Deir al Balá, en el centro de la Franja de Gaza, según fuentes del Hospital de los Mártires de Al Aqsa.

Por otra parte, el Ministerio de Sanidad del gobierno de la Franja de Gaza, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado de la muerte de ocho personas por desnutrición en las últimas 24 horas, incluidos dos menores, con lo que son ya 281 los fallecidos en las últimas semanas como consecuencia directa de la falta de alimentos, incluidos 114 menores, en el enclave, donde la gobernación de Gaza, que comprende la ciudad de Gaza, se encuentra ya bajo declaración oficial de hambruna.

El último balance oficial del Ministerio de Sanidad gazatí eleva a 62.263 los "mártires" y a 157.365 los heridos contabilizados desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que Israel lanzó la operación militar de represalia sobre la Franja de Gaza en respuesta a un ataque de milicias palestinas que se saldó con unos 1.200 muertos.