Al menos 37 muertos y cerca de 500 heridos en el terremoto de magnitud 7,8 registrado en el sur de Filipinas

Estragos causados por el seísmo en la ciudad de General Santos - Europa Press/Contacto/ROUELLE UMALI

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades filipinas han elevado a 37 las víctimas mortales y a 456 las personas heridas por causa del terremoto de magnitud 7,8 en la escala abierta de Richter registrado este lunes en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas.

Así lo ha confirmado este martes el portavoz de Defensa Civil, Junie Castillo, en una entrevista con un programa de la cadena GMA News, en la cual ha precisado que la mayoría de las muertes están relacionadas con la caída de escombros.

No obstante, las autoridades han insistido en que el balance podría seguir aumentando a medida que continúan las labores de búsqueda y rescate. Los muertos se concentran en las regiones de Soccksargen, con 33 fallecidos, y Dávao, con cuatro víctimas mortales.

Este seísmo que, según especificó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), tuvo su epicentro a unos 32 kilómetros al oeste de Maasim, en la provincia de Sarangani, ha provocado el derrumbe de al menos nueve puentes, así como daños a infraestructuras, una veintena de carreteras y cientos de viviendas, según ha agregado Castillo y recoge el diario 'The Philippine Star', que añade estragos en el aeropuerto de la ciudad de General Santos.

En la víspera, la Presidencia filipina aseguró que el Gobierno cuenta con fondos suficientes para la respuesta de emergencia. "Los fondos disponibles son suficientes para las operaciones de rescate y recuperación, con el objetivo de minimizar el impacto del desastre", dijo la portavoz de la Presidencia, Claire Castro.

Filipinas está situada en el conocido como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen alrededor del 90% de los terremotos del mundo. En septiembre de 2025, cerca de 70 personas murieron y unas 150 resultaron heridas a causa de un seísmo de magnitud 6,9 en la escala abierta de Richter en Cebú (centro).