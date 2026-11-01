Menos de 800 detenidos en los incidentes del sábado tras el 'Tercer Acto' de las manifestaciones en Francia

Policías antidisturbios en Marsella el 31 de octubre de 2026 - Sylvain Rostaing / Zuma Press / Europa Press

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 779 personas fueron arrestadas en toda Francia durante la jornada de protestas sociales y manifestaciones, sin que se registraran incidentes graves durante la noche de este sábado, según han informado las autoridades.

Se han contabilizado 291 concentraciones y manifestaciones que congregaron a 320.000 personas, 70.000 de ellas en París, según el balance del Ministerio del Interior, que destaca la realización de 40.000 controles en todo el país. Los convocantes hablan de 500.000 manifestantes.

En comparación, el 24 de octubre hubo 289 acciones con 410.000 asistentes, 110.000 de ellas en París, y el 17 de octubre, el Ministerio registró 441 acciones con 550.000 personas, 110.000 de ellas en París.

En uno de los incidentes más graves, la Fiscalía parisina ha anunciado una investigación por "intento de homicidio contra personas con autoridad pública" tras el lanzamiento de un cóctel molotov contra agentes de policía al término de la manifestación del sábado en París. Uno de los agentes resultó herido.

En este "tercer acto" de las movilizaciones sabatinas los estudiantes de secundaria protestan pese a la propuesta del Gobierno para reformar el circuito escolar o Parcoursup y exigen su abolición.

Los conocidos como 'chalecos amarillos' y los sindicatos también han participado en las marchas para protestar contra el alto coste de la vida, la violencia policial y apoyar la huelga general convocada para el 5 de noviembre.