Al menos cinco muertos en un bombardeo israelí en el norte de la Franja de Gaza

Traslado de un cadáver en un hospital gazatí (archivo) - Europa Press/Contacto/Bilal Osama

MADRID 23 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco policías han muerto y varias personas más han resultado heridas en un bombardeo de la aviación israelí en el norte de la ciudad de Gaza, según ha informado la Dirección General de la Policía del Gobierno gazatí.

"Cinco policías han muerto y varios resultaron heridos cuando aviones de combate israelíes bombardearon una comisaría en la zona de Tuam, al norte de la ciudad de Gaza, con al menos dos misiles", ha indicado el organismo policial en un comunicado.

Israel también ha bombardeado a un individuo que se desplazaba en bicicleta en una zona costera cerca de Jan Yunis y ha herido en el ataque a varias personas, uno de ellos de gravedad.

Este mismo sábado dos personas resultaron heridas en un ataque de un dron en el campamento de refugiados de Yabalia, también en el norte del enclave palestino, según fuentes médicas palestinas citadas por el diario 'Filastín'. Además en la zona se han producido varios ataques de la artillería israelí, así como demoliciones al este de la ciudad de Gaza.

Por otra parte, en el sur de la Franja de Gaza ha habido fuego de ametralladoras israelíes al este de Jan Yunis y varios sobrevuelos con drones a baja altitud que han provocado el pánico entre la población.

El Ministerio del Interior ha informado por otra parte este mismo sábado de la detención de un tirador y de que su arma ha sido confiscada. El sospechoso, identificado solo como A. Q., utilizó el arma durante una pelea.

También ha publicado su balance diario el Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, bajo control del movimiento islamista Hamás, que incluye ocho muertos más en las últimas 48 horas, uno de ellos recuperado bajo escombros de ataques previos.

Durante el alto el fuego que entró en vigor en octubre del año pasado se han contabilizado 890 muertos y 2.677 heridos en acciones israelíes, mientras que desde el 7 de octubre de 2023 hay 72.783 fallecidos y 172.779 heridos.