Al menos un civil fallecido en un ataque con drones ucranianos en la región rusa de Saratov

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos un civil ha fallecido durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con vehículos aéreos no tripulados ucranianos sobre la región rusa de Saratov, en la que las instalaciones de una compañía industrial se han visto afectadas y el aeropuerto regional ha visto interrumpida su actividad por los lanzamientos realizados por Kiev.

"Uno de los drones (ucranianos) ha caído en el patio de un edificio residencial. Los residentes han sido evacuados y se ha instalado un centro de alojamiento temporal en una escuela cercana. El ataque ha causado víctimas. Preliminarmente, una persona falleció", ha notificado el gobernador de la región, Roman Busargin, asegurando que todos los afectados han recibido la asistencia sanitaria "necesaria".

Como consecuencia de esta agresión, además, "se han introducido restricciones temporales a la aceptación y entrega de aeronaves".

Previamente, Busargin había anunciado --a través de la misma plataforma-- que una de las empresas industriales de la región había sufrido daños, sin especificar la gravedad de los mismos.

Agresiones como las perpetradas esta noche continúan tras cerca de tres años y medio de conflicto iniciado tras la invasión rusa de Ucrania, en un contexto en el que las negociaciones de paz para un alto el fuego permanente se encuentran encalladas por las discrepancias sobre un potencial "intercambio de territorio" entre ambos países.