Al menos cuatro muertos en un ataque con drones en la ciudad ucraniana de Sumi

Archivo - Impacto de los ataque con misiles rusos en un edificio residencial en Ucrania - Europa Press/Contacto/Den Polyakov - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han fallecido durante la madrugada de este domingo como consecuencia de un ataque con drones rusos en la provincia de Sumy, en el noreste de Ucrania, donde un bombardeo con misiles ha afectado además a una instalación productiva de la multinacional estadounidense Mondelez, según han informado las autoridades regionales.

Las víctimas han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.

El gobernador de la región, Oleh Hrihorov, ha explicado a través de Telegram que, en un primer momento, los dos hermanos habían resultado heridos por un "artefacto explosivo" lanzado desde un dron, siendo trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo de emergencias habría sido atacado de manera deliberada por otro dron ruso. Como consecuencia de este segundo impacto, ambos hermanos han fallecido. Uno de ellos tenía 17 años, según ha precisado el gobernador.

En el mismo ataque, también ha perdido la vida un matrimonio, elevando a cuatro el número total de víctimas mortales en la región de Sumi.

Otro ataque ruso, esta vez con misiles, ha dañado una instalación de producción perteneciente a la multinacional estadounidense de snacks y confitería Mondelez International, de acuerdo con las autoridades. Por el momento no han trascendido detalles sobre las dimensiones de los daños materiales ocasionados en la planta.

En paralelo, Kiev ha registrado a lo largo de la madrugada múltiples detonaciones que han llevado a las autoridades capitalinas a declarar la alerta aérea en la ciudad. Posteriormente, con el despegue de bombarderos rusos, la alarma se ha extendido a todo el país.

Las primera ronda de detonaciones se ha detectado en torno a las 04.00 horas (hora local), según ha informado el diario 'The Kiev Independent' con información de corresponsales sobre el terreno. Aproximadamente media hora más tarde, hacia las 04.30 horas (hora local), se han escuchado nuevas explosiones en distintos puntos de la ciudad.

"El enemigo está atacando la capital con armas balísticas. ¡Por favor, permanezcan en los refugios hasta que se dé la señal de fin de alerta!", ha advertido el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Timur Tkachenko, a través de la misma plataforma de mensajería.

Así las cosas, la alerta antiaérea se ha activado inicialmente a las 03.56 horas (hora local) y, más tarde, a las 04.47 horas (hora local) se ha ampliado a todo el territorio de Ucrania, después de que la Fuerza Aérea del país haya informado del despegue de bombarderos rusos. Hacia las 05.13 horas (hora local) se han registrado nuevas explosiones en Kiev, según testigos presenciales.

Estos ataques tienen lugar en el contexto más amplio de los bombardeos periódicos que Rusia viene lanzado contra infraestructuras civiles ucranianas, incluidos edificios residenciales y redes energéticas, desde la invasión del país en febrero de 2022.