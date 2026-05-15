Al menos cuatro muertos en Gaza por un ataque de Israel, que apunta al líder del brazo armado de Hamás

Un joven palestino observa los daños causados por los ataques de Israel en el campamento de refugiados de A Shati, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Hashem Zimmo

MADRID 15 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto y una veintena ha resultado herida a causa de un ataque efectuado este viernes por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja, cuyo objetivo sería, de acuerdo a las autoridades israelíes, el líder del brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Así lo han dado a conocer el diario 'Filastin', vinculado al grupo palestino, y la agencia de noticias Sanad, que apuntan a dos ataques aéreos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) contra un vehículo y un edifico residencial en el barrio de Al Rimal, provocando un incendio en su interior.

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha informado de un ataque en Gaza contra "el cerebro de los asesinatos, Izz al Din Haddad", a quien describe como "uno de los artífices" de los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí, que dejaron unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

"Haddad (...) mantuvo a nuestros rehenes cautivos con extrema crueldad, perpetró actos terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a implementar el acuerdo liderado por el presidente estadounidense (Donald) Trump para desarmar a Hamás y desmilitarizar la Franja de Gaza", ha asegurado sobre el actual líder de las Brigadas Ezzeldin al Qassam.

El ataque ha sido una "orden" del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y del propio Katz, ha señalado el tiular de la cartera militar, antes de informar de que "Las FDI y el Shin Bet están implementando eficazmente la política del Gobierno de no tolerar amenazas y neutralizar a (sus enemigos antes de que actúen".

"Continuaremos actuando con firmeza y decisión contra cualquiera que haya participado en la masacre del 7 de octubre. Este es un mensaje claro para todos los asesinos que atentan contra nuestras vidas: tarde o temprano, Israel los alcanzará", ha asegurado.