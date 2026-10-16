Al menos cuatro muertos por los incendios forestales en un parque nacional de Indonesia

Imagen de archivo de bomberos sofocando un incendio en Indonesia. - Regina Safri/JNA via ZUMA Press / DPA

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto este viernes mientras trataban de contribuir a las labores de extinción de los graves incendios forestales que están teniendo lugar en el parque nacional Bromo Tengger Semeru, situado en la provincia de Java Oriental, Indonesia.

El Ministerio de Asuntos Forestales ha informado en un comunicado de que, además, otras dos personas han sufrido quemaduras graves y han tenido que ser trasladadas a un hospital de la zona. "Este incidente sirve como recordatorio de que las labores de extinción de incendios son operaciones de muy alto riesgo", ha lamentado.

Los incendios se han intensificado debido a la incidencia del viento, que ha ido avivando las llamas. Tres de las cuatro víctimas mortales han sido halladas en la zona afectada, mientras que la cuarta ha muerto en el hospital tras ser trasladada.

Entre las víctimas mortales se encuentran dos trabajadores de la empresa turística PT Mitra Indo Permai, un miembro de la unidad de bomberos del Ministerio de Asuntos Forestales y otro funcionario público.

Indonesia hace frente a una grave temporada de incendios forestales, con extensos incendios activos en Sumatra y Borneo. La neblina resultante ha afectado la calidad del aire en algunos países de la zona.