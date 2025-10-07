Al menos cuatro muertos por el naufragio de una embarcación con migrantes cerca de Lesbos

Archivo - Una patrullera de la Guardia Costera de Grecia - GUARDIA COSTERA DE GRECIA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro migrantes han muerto por el naufragio de la embarcación en la que viajaban frente a las costas de la isla griega de Lesbos, según la Guardia costera, que ha desplegado un amplio dispositivo por aire y mar para rescatar a las víctimas.

Los supervivientes, de origen africano, han relatado a los servicios de rescate que 38 personas viajaban a bordo de la embarcación. De ellas, 34 han sido localizadas ya en tierra, mientras que las autoridades han hallado inconscientes a los otros cuatro migrantes, entre ellos una niña, informa la cadena pública ERT.

Más de 200 personas han perdido la vida en lo que va de año en la ruta migratoria que cruza el este del Mediterráneo y que conecta con Grecia, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que tiene registradas más de 2.800 fallecidos desde 2014.