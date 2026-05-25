Al menos cuatro muertos en un tiroteo en Kabul contra el hijo de un exparlamentario afgano

Archivo - Bandera de Afganistán en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Vlad Karkov - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

Un tiroteo acaecido este domingo en Kabul, capital de Afganistán, se ha saldado con cuatro personas muertas, entre las cuales se encuentra el hijo de un antiguo integrante del Parlamento afgano y uno de sus guardias.

Los hechos han ocurrido alrededor de las 14.00 horas (11.30 horas en España y Baleares) cerca del mercado de cambio de divisas de Sarai Shahzada, según han indicado el portavoz de la Policía kabulí, Jalid Zadran, en declaraciones recogidas por la cadena afgana Tolo News.

Por cuenta de dicho ataque, además de perder la vida el hijo de Alá Gul Mujahid, quien fuera miembro del Parlamento afgano, también lo han hecho uno de sus guardias y dos civiles, entre ellos una mujer.

Del mismo modo, han sido arrestadas dos personas: un sobrino del propio Mujahid y otra perteneciente al bando contrario. Todo ello en el marco de este suceso que, según las informaciones preliminares, podría estar motivado por una disputa personal.