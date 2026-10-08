Al menos doce heridos tras el impacto de un proyectil contra un buque panameño que navegaba hacia Emiratos

Archivo - Bandera de Panamá. - Daren Fentiman / Zuma Press / Europa Press

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce marineros han resultado heridos, diez de ellos con necesidad de evacuación médica, tras el impacto de un proyectil de origen desconocido contra el buque mercante 'On Peace', de bandera panameña, mientras transitaba por aguas internacionales desde el puerto de Sitra (Bahréin) con destino a Fujaira (Emiratos Árabes Unidos).

La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) ha informado a través de la Dirección General de Marina Mercante en un comunicado que el incidente se registró el lunes a las 23.30 (hora local). Según los informes oficiales de la administración panameña, el total de la tripulación ha sido debidamente contabilizada y el ataque no ha provocado contaminación marina ni daños ambientales en la zona.

Los diez tripulantes que requerían atención especializada han sido trasladados a tierra de manera segura y reciben actualmente tratamiento en un centro médico. Mientras tanto, la embarcación atacada está siendo asistida y remolcada hacia el puerto de Shinas, en Omán, donde se someterá a una evaluación técnica completa para determinar el alcance de los daños estructurales sufridos por la nave.

El Estado panameño ha asegurado que mantiene un seguimiento "riguroso" y una comunicación directa y permanente con las autoridades locales y la empresa armadora del buque, brindando el respaldo correspondiente como abanderado. Ante el ataque, la AMP ha advertido sobre las "condiciones de inseguridad que prevalecen en la región" y ha instado a la flota internacional a seguir estrictamente las recomendaciones de seguridad y los avisos de navegación emitidos por la Marina Mercante.