Al menos doce muertos en un ataque de hombres armados contra una iglesia en el noreste de Nigeria

Archivo - Imagen de archivo de la Policía nigeriana - SADIQ ADELAKUN / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un ataque de hombres armados contra una iglesia de la aldea de Nzangula, en el estado de Adamawa, en el noreste de Nigeria, se ha saldado con al menos doce personas muertas, dos más heridas y una mujer secuestrada, amén de la destrucción del propio templo, viviendas y tiendas de la zona.

"El informe procedente de la aldea de Nzangula, en el distrito de Guyaku, en el área del gobierno local de Gombi, indica que doce personas perdieron la vida, dos resultaron heridas y se encuentran actualmente en el Hospital Cottage de Gombi", ha afirmado el presidente de la citada autoridad local, Markus Ishaya, este lunes en declaraciones recogidas por el diario nigeriano 'Daily Trust'.

Del mismo modo, el jerarca ha informado del secuestro de una mujer, del incendio de una iglesia de la aldea y el de tres casas más, además de la destrucción de dos tiendas. Todo ello, después de que, según Ishaya, los atacantes asaltaran la comunidad en las primeras horas de la madrugada, cuando los residentes dormían.

Este suceso se suma a otro acaecido en la aldea de Zaranga, también en el área de gobierno de Gombi, donde al menos once personas habrían perdido la vida, según el citado diario que, a su vez, cita a vecinos de la aldea que han afirmado que el grupo yihadista Boko Haram habría entrado en la localidad en la madrugada del lunes, disparando e incendiando casas.

"Por ahora, se han recuperado once cadáveres. Muchos siguen desaparecidos. Los equipos de búsqueda y el personal de seguridad se encuentran en el bosque buscando a las personas desaparecidas", relata el citado vecino, si bien hasta el momento las autoridades no se han pronunciado con relación a este ataque.

Cabe tener en cuenta que el noreste de Nigeria es el epicentro de las actividades de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA), si bien durante los últimos años la inseguridad se ha extendido a otras zonas del norte y noroeste del país, haciendo saltar las alarmas sobre la posible expansión de redes y bandas criminales, con su consiguiente impacto sobre la población civil.

Tanto es así que a finales del pasado mes de agosto, el Ejército de Nigeria anunció la "neutralización" de más de 20 supuestos miembros de Boko Haram y Estado Islámico, en el marco de una "gran ofensiva" en ese mismo estado de Adamawa.