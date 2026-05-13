Al menos doce muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

Restos y escombros en una vivienda en Nabatiyé, en el sur de Líbano, tras ataques israelíes - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce personas han muerto y otras siete han resultado heridas a causa de distintos ataques perpetrados por el Ejército israelí contra el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor y en vísperas de un encuentro entre delegaciones de los dos países en Estados Unidos.

El matrimonio compuesto por Ihab Farhat y Hanan Ziur y sus tres hijos han fallecido como resultado de un bombardeo de las fuerzas israelíes contra su vivienda, que ha quedado completamente destruida, en el municipio de Arab Salim.

Fruto de este mismo ataque han resultado heridas al menos siete personas, según informa la agencia de noticias libanesa NNA, si bien no especifica si son familiares de los fallecidos.

Otro ataque de Israel ha matado en Rumin a tres personas, un hombre identificado como Nader Maki y sus dos hijos, mientras que ha herido de gravedad a su esposa.

En el municipio de Al Namiriya,las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han lanzado un bombardeo matando a cuatro personas: dos hermanas identificadas como Amina y Mariam Hashem, y a un matrimonio que se había desplazado a esta localidad desde Al Sharqiya precisamente a causa de los ataques israelíes.

El Ministerio de Sanidad libanés ha elevado este mismo miércoles a 2.896 muertos y 8.824 heridos el total de víctimas por ataques de Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo. La tregua alcanzada el pasado 17 de abril y extendida posteriormente no ha impedido los bombardeos de Israel ni el lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.