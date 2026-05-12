Al menos dos muertos en un ataque con dron de Rusia contra Krivói Rog, ciudad natal de Zelenski

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Cristiano Minichiello/Agf

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de un ataque de las Fuerzas Armadas rusas contra la localidad de Krivói Rog, la ciudad natal del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, que ha reclamado "no aflojar" la presión contra Moscú tras tres días de alto el fuego.

Las víctimas son un hombre de 43 años y una mujer de 65, que han muerto tras el impacto de un dron contra un edificio residencial, según ha indicado en redes sociales el jefe de la administración militar regional ucraniana, Oleksandr Vilkul.

El ataque ha provocado además la amputación de una pierna en una menor de tan solo nueve meses, que fue trasladada al hospital para recibir la asistencia médica necesaria, además de un incendio que ha sido extinguido.

Zelenski ha condenado en sus redes sociales un ataque que ha tildado de "cínico" y criticado señalando que "carece de todo sentido militar". "Tras el fin de una tregua parcial de tres días, Rusia sigue matando y mutilando a los ucranianos, por lo que la presión sobre ella no debe aflojarse en absoluto", ha declarado.