Al menos dos muertos por un ataque con drones ucranianos en una localidad fronteriza de Briansk

Bloque de pisos alcanzado por un ataque con drones en Dnipro, Ucrania (archivo) - Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han fallecido y cinco más ha resultado heridas como consecuencia de un ataque con drones atribuidos a las Fuerzas Armadas ucranianas en la localidad de Klimov, en la región fronteriza de Briansk, han informado a primera hora de este sábado las autoridades locales.

"El enemigo ha atacado una vivienda en la aldea de Klimov con un dron kamikaze. Por desgracia, han perdido la vida una mujer de 30 años y un hombre de 41", ha notificado el gobernador Igor Kovalchuk en un comunicado difundido a través de Telegram, en el que ha trasladado sus "más sentidas condolencias" a los familiares y allegados de las víctimas.

En el mismo mensaje, ha aclarado que, de los cinco civiles que han resultado heridos, cuatro eran mujeres y uno hombre. De acuerdo con las autoridades, todos los heridos --de edades comprendidas entre los 19 y los 73 años-- "han recibido la atención médica necesaria y han sido hospitalizados".

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de que, durante la noche pasada, las fuerzas de defensa aérea de Rusia han "interceptado y destruido" un total de 433 vehículos aéreos no tripulados ucranianos de ala fija sobre distintos puntos del país, ataques perpetrados en el marco de la guerra abierta tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.