Al menos dos muertos en un ataque de EEUU en la isla iraní de Larek, en el estrecho de Ormuz

Un militar estadounidense a bordo del 'USS John Paul Jones' en el estrecho de Ormuz - CENTCOM

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y dos más han resultado heridas en un ataque estadounidense sobre la isla de Larek, una isla iraní situada en el estratégico estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico.

La agencia de noticias iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, ha informado en la noche del sábado de que un dron ha atacado la zona "hace una hora" y da cuenta de las víctimas citando "fuentes no oficiales".

La televisión qatarí Al Yazira ha informado citando a un responsable estadounidense bajo condición de anonimato de que Estados Unidos ha atacado dos lanzacohetes de la Guardia Revolucionaria ubicados en Larek.

Los cohetes estaban siendo preparados para lanzar minas navales en el estrecho de Ormuz, ha explicado la fuente. "Nuestras fuerzas han completado el desminado de las rutas mercantes internacionales del estrecho de Ormuz", ha señalado antes de advetir de que están monitorizando la zona y están "listos" para "proteger el libre tránsito comercial a través del estrecho de Ormuz".

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.