Al menos dos muertos en ataques de drones israelíes en la Franja de Gaza pese al alto el fuego

Llegada de un cadáver al Hospital Al Shifa, en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

MADRID 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este sábado en sendos ataques de drones israelíes en el norte y en el sur de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre en el enclave palestino.

Una persona ha muerto en el campamento de refugiados de Yabalia, en el norte de la Franja de Gaza, a causa de un ataque de un dron militar israelí, según han informado fuentes médicas citadas por la agencia de noticais oficial palestina, WAFA.

El fallecido ha sido identificado como Mayed Abú Maaruf, según el diario palestino 'Filastín'. El segundo fallecido ha sido contabilizado en Qizan al Najjar, cerca de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Otros tres palestinos, civiles, han resultado heridos en el este de la ciudad de Gaza por disparos israelíes, según fuentes médicas. El incidente ha ocurrido en la calle Omar al Mujtar del este de la capital gazatí.

Además ha habido disparos desde vehículos militares israelíes sobre el norte de la Franja y ataques desde cuadricópteros militares israelíes al este del campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad del Gobierno gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha informado este sábado de que una persona ha fallecido y diez más han resultado heridas durante la jornada del viernes en ataques isarelíes, con lo que serían ya 612 los fallecidos desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025.

En total, desde el inicio de la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, el 7 de octubre de 2023, han muerto 72.070 personas y 171.738 han resultado heridas. Estas estadísticas no incluyen a las personas fallecidas en las últimas horas.