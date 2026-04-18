Al menos cinco muertos en un ataque a tiros en un supermercado de Kiev (Ucrania)

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

Al menos cinco personas han muerto y diez han resultado heridas durante el asalto a tiros efectuado por un individuo en un supermercado de la capital de Ucrania, Kiev, según han informado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y el ministro del Interior del país, Ihor Klimenko.

Zelenski ha confirmado que el atacante ha sido "eliminado" por la Policía sin precisar si forma parte del balance de fallecidos. El presidente ucraniano ha confirmado que los diez heridos están recibiendo atención médica en los hospitales próximos y que cuatro rehenes que mantenía el atacante en el supermercado han sido rescatados.

El presidente ucraniano ha pedido una investigación rápida de lo sucedido y dado instrucciones tanto al ministro del Interior como a la Policía Nacional de Ucrania para que proporcionen información al público tan pronto como sea posible su verificación.