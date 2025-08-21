Al menos dos muertos por la explosión de un coche bomba junto a una base militar en Cali (Colombia)

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, en el oeste de Colombia, según el presidente Gustavo Petro, que ha identificado a los fallecidos como civiles.

El atentado ha tenido lugar junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14.50 (hora local). La Fuerza Aeroespacial colombiana ha informado en redes sociales de la explosión de un coche bomba y de la apertura de una investigación para establecer la autoría del ataque.

Petro ha atribuido el ataque a las disidencias de la desaparecida guerrilla de las FARC, señalando que es una "reacción terrorista" a las derrotas infligidas a la columna Carlos Patiño.

"El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico", ha lamentado el mandatario, que ha prometido perseguir a estos grupos como "organizaciones terroristas".