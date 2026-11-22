Llegada de cadáveres a un hospital de la Ciudad de Gaza - Mohammed Salha / Zuma Press / Europa Press

MADRID 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este domingo en un nuevo ataque israelí con misiles al oeste de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego formalmente en vigor desde el 11 de octubre de 2025.

Los fallecidos son Bilal Yusef al Samhuri y Nidal Jaled Hasán al Sharif (de 35 años de edad), muertos tras un bombardeo israelí, según fuentes locales citadas por el diario palestino 'Filastín'.

Además, han continuado la demolición de edificios y los disparos desde vehículos militares israelíes en varios puntos del enclave palestino, añaden.

El Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha publicado también este domingo su balance de víctimas, en el que incluyen seis nuevos fallecidos durante la jornada del sábado -- cuatro nuevos muertos y dos cuerpos recuperados de entre los escombros--, así como un balance de 1.675 muertos y 6.095 heridos desde la entrada en vigor del alto el fuego.

En total, desde el inicio de la operación israelí de represalia tras el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí que se saldó con unas 1.200 muertes se han contabilizado 74.742 palestinos muertos y 176.227 los heridos.