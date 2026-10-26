Al menos un muerto y una decena de heridos en ataques rusos contra varias regiones de Ucrania

Bomberos trabajan en un edificio atacado por bombardeos rusos en Dnipro. - Mykola Miakshykov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y una decena ha resultado herida este lunes en una serie de ataques rusos contra las regiones de Donetsk, Járkov, Zaporiyia y Chernígov, según han informado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

De esta forma, los servicios de emergencia han recuperado el cuerpo de una persona tras un ataque a una vivienda particular en Sloviansk, en la región de Donetsk. También extinguieron un incendio en otra vivienda y en tres vehículos.

En la vecina Kramatorsk, los bombardeos dejaron dos edificios residenciales incendiados, siendo rescatada una mujer de entre el humo. Además, dos personas han resultado heridas en bombardeos rusos en la región de Járkov, tras un golpe en Krasnopavlivka contra un edificio residencial.

En el caso de Zaporiyia, cuatro personas resultaron heridas en los ataques rusos contra la ciudad. Se trata de dos mujeres, de 22 y 30 años, y dos hombres, uno de 40 y otro de 61 años, que tuvieron que recibir asistencia médica tras daños en zonas residenciales.

Mientras, en Chergínov, dos personas han resultado heridas en ataques rusos contra un hangar de una empresa privada en Priluki y contra un almacén de grano en Nóvgorod-Síverski.