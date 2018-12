Aumentan a ocho los muertos en el marco de las protestas antigubernamentales en Sudán

Actualizado 20/12/2018 21:05:06 CET

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El balance de víctimas mortales en el marco de las protestas convocadas este jueves en varias ciudades de Sudán para protestar contra el aumento de los precios de los productos básicos ha ascendido a ocho, según los medios locales.

Las protestas tienen como principal escenario la ciudad de Atbara, donde el miércoles se decretó el estado de emergencia tras una manifestación de miles de personas contra el deterioro de los servicios básicos y el aumento de productos como el pan

Pese a las restricciones impuestas, que incluyen un toque de queda, cientos de personas han vuelto a concentrarse este jueves y han coreado consignas contra el Gobierno en Atbara, tradicional bastión de la oposición. También se han registrado protestas en las ciudades de Domngola y Al Qadarif, así como en la capital, Jartum.

Las autoridades han anunciado además el estado de emergencia y un toque de queda en Al Qadarif tras la muerte de al menos seis personas en la ciudad, según la agencia Reuters.

Las otras dos víctimas mortales se han registrado en el estado de Río Nilo --en el que está Atbara--, tal y como ha recogido el portal de noticias Sudan Tribune. Un portavoz del gobierno regional ha detallado que estas dos personas han muerto en las protestas en las ciudades de Berber y Ubaidiya.

Según el citado portal, todas las víctimas han recibido disparos por parte de las fuerzas de seguridad, que han empleado además balas de goma y gases lacrimógenos para reprimir las manifestaciones.

Unos 150 manifestantes han cortado la principal de calle de la capital y han coreado: "El pueblo quiere la caída del régimen". Policías antidisturbios han intervenido para dispersar a los manifestantes, que repiten las mismas quejas que en otras partes del país.

"Fui a manifestarme porque la vida se ha detenido en Atbara", ha explicado este jueves un hombre de 36 años que acudió a la convocatoria del miércoles. Según ha contado, lleva cuatro días sin comprar pan porque ya no hay en las tiendas de la localidad.

"Los precios han aumentado y no he podido todavía tener mi sueldo de noviembre (...) por la crisis de liquidez", ha añadido este manifestante, que ha acusado al Gobierno de Omar al Bashir de no preocuparse por el bienestar de la ciudadanía. La inflación se sitúa actualmente en el 69 por ciento.

Las manifestaciones en Sudán contra el deterioro de la situación económica y la elevada tasa de desempleo se han sucedido desde finales de 2017. Al Bashir ha rechazado las críticas y ha defendido su plan de reformas.