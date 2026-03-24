Al menos un muerto y seis heridos por un ataque del Ejército de Ucrania contra la región de Kursk, en Rusia

Archivo - Imagen de archivo de una bandera de Rusia. - Joerg Carstensen/dpa - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras seis han resultado heridas en un ataque perpetrado este martes por las fuerzas ucranianas contra la localidad de Glamazdino, en la región rusa de Kursk, en el oeste del país.

El gobernador de la zona, Alexander Jinshtein, ha indicado en un comunicado que "el enemigo ha atacado la localidad de Glamazdino, en el distrito de Jomutovski, por lo que trágicamente ha muerto una persona".

Así, ha trasladado sus condolencias a los "seres queridos y allegados de las víctimas y heridos" y ha asegurado que "los servicios de emergencia y rescate se están dirigiendo al lugar de los hechos".

La invasión rusa de Ucrania comenzó hace ya más de cuatro años y han llevado a las fuerzas ucranianas a atacar regiones como Bélgorod, Briansk, Kursk y Voronezh desde el otro lado de la frontera.

Durante las últimas horas, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado la destrucción de 55 drones ucranianos sobre las regiones de Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 en un paso no reconocido por la comunidad internacional.