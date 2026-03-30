Al menos un muerto y varios heridos en ataques ucranianos en el sur de Rusia

Archivo - Un niño agita una bandera ucraniana mientras un vehículo blindado del ejército ucraniano se dirige al frente de Bajmut - Celestino Arce Lavin/Zuma Press / Dpa - Archivo

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y varias han resultado heridas en un ataque con drones de Ucrania en la ciudad rusa de Taganrog, en el mar Negro, después de que Rusia haya denunciado una ofensiva aérea masiva durante la noche.

Según ha confirmado la alcaldesa de Taganrog, Svetlana Kambulova, a la agencia de noticias estatal TASS, los ataques ucranianos han dejado una víctima mortal, mientras que ocho personas han resultado heridas. La ofensiva ha dejado otros tres heridos en la ciudad de Krasnodar.

En total, las autoridades rusas han denunciado ataques ucranianos contra las provincias de Belgorod, Kursk, Voronezh, Rostov, Volgogrado, Penza, Ulianovsk, Samara y Krasnodar, al igual que en la península de Crimea.

El Ejército ruso ha interceptado más de un centenar de drones ucranianos, 102 en concreto, en un ataque masivo contra el sur del país con la ciudad de Taganrog como epicentro, donde más de 60 drones han sido eliminados por las defensas antiaéreas rusas.