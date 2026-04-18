Al menos un muerto y varios heridos tras una fuerte explosión en un área peatonal del oeste de Alemania

Archivo - Furgón de la Policía alemana - Europa Press/Contacto/Michael Kuenne - Archivo

Policía investiga el origen del incidente

STUTTGART, 18 Abr. (DPA/EP) -

Un hombre ha fallecido y varias personas han resultado heridas de gravedad tras registrarse un fuerte estruendo en las inmediaciones de un paso peatonal en el estado federado de Sarre, en el oeste de Alemania, según ha informado la Policía en la madrugada de este sábado.

De acuerdo con un portavoz policial, un varón perdió la vida en el propio lugar de los hechos, en la localidad de Völklingen, situada cerca de la frontera con Francia, como consecuencia de las lesiones sufridas.

El incidente se produjo poco después de la medianoche, cuando los servicios de emergencia recibieron una llamada alertando de un fuerte ruido en la zona y de una persona que pedía auxilio.

Tras el suceso, las autoridades han acordonado un amplio perímetro alrededor del paso inferior, mientras decenas de agentes permanecen desplegados en el área para garantizar la seguridad y avanzar en las pesquisas.

El portavoz ha señalado además que "no existe peligro para la población" en estos momentos, si bien hasta ahora no han trascendido detalles sobre las causas del estruendo ni sobre la naturaleza de las heridas de los afectados.

La investigación continúa abierta con el objetivo de esclarecer lo sucedido en este municipio de unos 40.000 habitantes, ubicado a pocos kilómetros de Saarbrücken.