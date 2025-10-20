Al menos un muerto y varios heridos por los últimos ataques de Rusia contra Járkov, en Ucrania

Archivo - Imagen de archivo de un soldado del Ejército de Rusia. - Europa Press/Contacto/Celestino Arce Lavin

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha muerto y otras cinco han resultado heridas a causa de los últimos ataques perpetrados por el Ejército de Rusia contra la provincia de Járkov, situada en el este de Ucrania y parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión.

El gobernador de la zona, Oleg Sinegubov, ha matizado que en la localidad de Kupiansk-Vuzlovi, un hombre de 71 años ha fallecido, mientras que los heridos tienen entre once y 72 años. En total, seis localidades de la provincia se han visto afectadas por los bombardeos perpetrados desde el domingo.

Sinegubov, que ha denunciado que la infraestructura civil se ha visto afectada, ha apuntado al uso de "diversos tipos de armamento" por parte de las fuerzas de Moscú, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

En este sentido, ha señalado que durante las últimas 24 horas se han constatado más de 160 combates y más de una decena de ofensivas en las localidades de Vovchansk, Tije, Kamianka y cerca de Dvorichanske y Bologivka. En la zona de Kupiansk han sido cuatro los ataques registrados desde el domingo, según estas informaciones.

Asimismo, el gobernador de Dnipropetrovsk, Vladislav Haivanenko, ha informado de que un edificio de cinco plantas también ha sido alcanzado por los ataques y ha sufrido graves daños, que se han extendido a los inmuebles adyacentes.

Además, la infraestructura portuaria y ferroviaria de la zona también se ha visto afectada en Chernígov, al norte de Kiev, durante esta última batería de ataques, al igual que la localidad de Sumi, situada en el este del país y donde se ha tenido que suspender gran parte del servicio de trenes.

Las fuerzas ucranianas estiman que Rusia ha lanzado unos 60 drones y un misil balístico a lo largo de la noche, en lo que podría suponer un recrudecimiento de la ofensiva de cara al invierno. El propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado a Rusia de atacar directamente infraestructuras energéticas, especialmente de cara al invierno, para ejercer una mayor presión sobre Kiev una vez desciendan significativamente las temperaturas.