Al menos nueve detenidos tras la muerte de un joven ultraderechista en Francia

Concentración tras la muerte del joven ultraderechista Quentin Deranque - Europa Press/Contacto/Julien Mattia

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad francesas han detenido a nueve personas, entre ellas un asistente parlamentario del diputado de La Francia Insumisa (LFI), Raphael Arnault, por su presunta vinculación con la muerte de Quentin Deranque, un joven ultraderechista que falleció por enfrentamientos con activistas antifascistas en la ciudad de Lyon.

Al menos uno de los nueve detenidos está siendo investigado por "homicidio", mientras que otros dos han sido arrestados por complicidad al proporcionar alojamiento a los principales sospechosos, según han informado fuentes de la cadena BFM TV.

Arnault ha comunicado en redes sociales que su asistente, Jacques-Elie Favrot, ha sido cesado del cargo incluso "antes de conocerse su detención". "Hemos iniciado los trámites ante los servicios de la Asamblea para poner fin a su contrato", ha detallado.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, ha señalado que "sin prejuzgar el resultado de la investigación" sobre el caso o "vulnerar la presunción de inocencia" debe haber una "limpieza" en las filas de LFI. "Con rapidez", ha argüido.

Por su parte, el líder del Partido Socialista, Olivier Faure, ha instado a LFI a "no mantener la más mínima ambigüedad con ningún movimiento violento" si las conclusiones de la investigación sobre la muerte de Deranque implican finalmente a la Joven Guardia, un grupo antifascista fundado por Arnault y cercano al partido político.

La muerte del ultraderechista se produjo en el marco de una conferencia impartida por la eurodiputada Rima Hassan, del partido de izquierdas La Francia Insumisa (LFI), en el Instituto de Estudios Políticos de Lyon, el jueves por la tarde.

Némesis, un colectivo ultraderechista que se identifica como feminista, organizó una manifestación en los alrededores del lugar. Varias manifestantes fueron atacadas sobre las 18.00 horas (hora local) por una veintena de personas enmascaradas y encapuchadas.

En respuesta, otro grupo de jóvenes que formaban parte de un dispositivo de seguridad informal de Némesis --compuesto por miembros de extrema derecha, entre los que se encontraba Deranque-- salió en defensa de las activistas ultraderechistas.

El líder de La Francia Insumisa Jean-Luc Mélenchon ha asegurado que "la Policía no hizo nada" durante los enfrentamientos entre activistas de extrema derecha y jóvenes antifascistas, señalando a las autoridades públicas como responsables de lo sucedido.

El fiscal de Lyon, Thierry Dran, ha abierto una investigación esta semana por homicidio involuntario. El incidente se produce a pocas semanas de las elecciones municipales, un año antes de las presidenciales, y en un clima de campaña constante en Francia.