Al menos nueve heridos tras el accidente de un coche que participaba en un evento deportivo en Australia

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Nuevo Gales del Sur, en Australia, ha informado de al menos nueve heridos, uno de ellos en estado crítico, después de que un coche impactara contra una grada llena de espectadores en un evento automovilístico denominado 'derby de demolición' en el que los vehículos participantes chocan intencionadamente unos con otros.

El incidente ha tenido lugar en la ciudad de Walcha, en el oeste del país, durante la celebración este sábado del Rally Anual de Motocicletas del municipio que incluía en su programa el evento de coches.

Los servicios de emergencia habilitados por la organización del rally atendieron en un primer momento a los heridos, que posteriormente fueron trasladadores en ambulancia a un centro hospitalario cercano. En total, siete hombres y dos mujeres de edades comprendidas entre los 20 y 75 años tuvieron que ser hospitalizados.

Entre ellos, un varón de 54 años ha sufrido heridas de gravedad y otros tres se encuentran todavía bajo observación. Los cuatro deberán permanecer en el hospital por el momento.

La Policía ha indicado que el piloto de 27 años había tenido otra colisión en la pista momentos antes de estrellarse contra el público, por lo que investigan si este hecho pudo haber tenido relación con el accidente.

"Los miembros electos y el personal expresan sus más sinceras condolencias a los heridos y sus familias. Oramos por su pronta recuperación y el Consejo y la comunidad de Walcha les brindarán apoyo y consuelo en estos momentos tan difíciles", reza un comunicado del Ayuntamiento de Walcha emitido en la página de Facebook del evento de motocicletas.