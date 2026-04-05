Al menos ocho muertos en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza durante el domingo

Un muerto en una acción militar israelí en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Mekael Bhar

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho palestinos han muerto durante la jornada del domingo en acciones militares israelíes en la Franja de Gaza, según fuentes médicas palestinas.

Un palestino ha muerto y varias más han resultado heridas tras un ataque israelí sobre una concentración de personas en el centro de la ciudad de Gaza. Las víctimas fueron atendidas por personal de la Media Luna Roja palestina y del Ministerio de Sanidad gazatí, informa el diario palestino 'Filastín'. El fallecido ha sido identificado como Abdulrahman Amer al Judari.

Otra persona ha muerto y varias más han resultado heridas en un bombardeo de un dron israelí contra un grupo de personas en el barrio de Shuyaiya de la capital gazatí.

Un tercer fallecido ha sido identificado como Ishaq Ziad al Katnani, de 20 años de edad, quien murió tras el hundimiento del tejado de una casa dañado en un ataque israelí previo en Yarmuk, en el centro de la Franja.

El cuarto muerto es un joven de necesidades especiales tiroteado por las fuerzas israelíes al sur de Jan Yunis. El cuerpo fue llevado al Complejo Médico Al Nasser de Jan Yunis.

Los cuatro fallecidos restantes murieron a primera hora del domingo durante un bombardeo israelí contra un grupo de miembros de las fuerzas de seguridad en Al Tufa, en el este de la ciudad de Gaza. Los muertos son Ahmed Abú Shauis, Muhammad al Sueirki, Ramzi al Shaua y Mustafa al Sakani.

Por otra parte, un niño de 4 años, Arkan Muhammad Jalil Barabaj ha resultado herido durante un bombardeo de artillería en el centro de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Cinco personas más han resultado heridas por disparos de militares israelíes en Jan Yunis.

Este mismo domingo, las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han publicado un nuevo balance de víctimas que incluye 716 fallecidos y 1.968 heridos como consecuencia de ataques israelíes desde el 10 de octubre de 2025, fecha de entrada en vigor del alto el fuego pactado al hilo del acuerdo para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Estas cifras suman un fallecido en ataques de la jornada del sábado y tres cuerpos recuperados de entre los escombros, así como cinco heridos. El Ministerio de Sanidad gazatí destaca además que se han recuperado los cuerpos de 756 personas que estaban en las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes al hilo del acuerdo desde su entrada en vigor.

Asimismo, ha indicado que la ofensiva israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 ha dejado ya 72.292 muertos y 172.073 heridos hasta la fecha, si bien ha especificado que aún hay cadáveres entre los escombros y tirados en las calles, dado que los equipos de rescate no han logrado recuperarlos.