Al menos una policía muerta y 15 heridos en un ataque terrorista en Leópolis (Ucrania)

Atentado terrorista en Leópolis deja una policía muerta. - FISCALÍA REGIONAL DE LEÓPOLIS

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una policía ha perdido la vida y otras 15 personas han resultado heridas después de que tuvieran lugar varias explosiones en el centro de la ciudad ucraniana de Leópolis, en lo que ha sido descrito como un "acto terrorista" por las autoridades, sin que todavía se tenga certeza de quién se encuentra detrás del ataque.

"Esto es definitivamente un acto terrorista. Tenemos 15 personas recibiendo atención médica. Algunas se encuentran en estado muy grave. Una policía falleció. Condolencias a la familia y amigos. Los investigadores están trabajando", ha indicado el alcalde de la ciudad, Andri Sadovi, en un mensaje en redes sociales.

Se han desplegado los servicios en la zona para atender a los heridos tras las explosiones que han provocado la rotura de las ventanas de edificios cercanos. El propio regidor se ha trasladado hasta el lugar de los hechos para supervisar los trabajos.

Alrededor de las 00.30 horas (hora local), la Policía ha recibido una llamada alertando de un robo en la céntrica calle Danilishina. Una vez que los agentes han llegado a la zona ha tenido lugar una primera explosión y, tras la llegada de una segunda patrulla, otra explosión ha sorprendido a los policías desplegados, acabando con la vida de una agente de 23 años de edad.

"Un coche patrulla y un vehículo civil resultaron dañados. Se está determinando el número de víctimas. Se han enviado ambulancias al lugar y un grupo de investigación y operativo está trabajando", ha informado la Fiscalía regional de Leópolis.

Por el momento, no se conocen detalles sobre la motivación ni la autoría del ataque, aunque la Fiscalía ya está inspeccionando el lugar para recoger pruebas que permitan dilucidar quién se encuentra detrás de los hechos.