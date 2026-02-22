Al menos seis militares yemeníes muertos en un ataque de los hutíes en la provincia de Hodeida

Archivo - Una ambulancia en Yemen (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis militares del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional han muerto la pasada noche en un ataque de las milicias hutíes en la ciudad de Hays, en la provincia yemení de Hodeida, en la costa del mar Rojo.

Los hutíes habrían intentado hacerse con el control de la localidad en un ataque a gran escala iniciado en la noche del sábado, según fuentes gubernamentales y militares citadas por la agencia de noticias china Xinhua.

Los enfrentamientos duraron varias horas y se saldaron con al menos seis militares muertos y diez más heridos. Según las fuentes consultadas, decenas de milicianos hutíes han muerto o están heridos.

Por su parte, los hutíes han denunciado varios ataques de la aviación que apoya al Gobierno reconocido por la comunidad internacional en distintas regiones del país controladas por los hutíes, lo que habría causado al menos siete muertos y daños en propiedades públicas y privadas, informa la agencia de noticias Saba, controlada por los insurgentes.

Tres civiles han muerto en un ataque aéreo contra un camión cargado de verduras en Al Matamá, en la región de Yauf. Otros tres civiles han muerto en un bombardeo sobre una casa en Malh, en la región de Saná. Y un civil más han fallecido en un bombardeo aéreo sobre una vivienda civil en Al Buqa, en la provincia de Saada. También hay un muerto en un ataque de un dron en Jadir, provincia de Taíz.

Los hutíes, aliados de Irán, controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015. El conflicto enfrenta a los insurgentes hutíes con el Gobierno reconocido por la comunidad internacional y apoyado por Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.