Al menos seis muertos por el colapso de un edificio residencial en la capital de Kenia

Archivo - Imagen de archivo de equipos de rescate en Kenia - Kevin Midigo / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han muerto al derrumbarse un edificio de cinco pisos en la capital de Kenia, Nairobi, de cuyos escombros han sido rescatadas por ahora cinco personas, según ha confirmado la Policía de la ciudad.

El edificio se ha desplomado poco antes de las 10.00 horas cerca de la terminal de ferrocarril en las inmediaciones de la principal carretera que conecta la capital con la gran ciudad portuaria de Mombasa.

Varios trabajadores de la construcción se encontraban en el lugar cuando toda la estructura empezó a desplomarse por el techo, según ha informado el jefe del departamento de Gestión de Desastres para el condado de la ciudad de Nairobi, Bramwell Simiyu, en rueda de prensa.

De momento no hay más información sobre gente atrapada o el estado concreto de los heridos.