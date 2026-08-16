Al menos seis muertos por inundaciones en Indiana (EEUU), con crecidas récords y obligan a rescatar a decenas

Archivo - Inundaciones por fuertes lluvias en Frankfort, Kentucky, Estados Unidos (archivo) - Europa Press/Contacto/Wang Changzheng - Archivo

MADRID 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos seis personas han fallecido, incluido un menor, en Indiana (Estados Unidos) como consecuencia del intenso episodio de tormentas que afecta al estado desde el pasado martes, mientras las lluvias mantienen bajo amenaza de inundación a amplias zonas del estado y los equipo de emergencia continúan con las labores de rescate.

Las autoridades estatales han elevado este sábado a seis el balance provisional de víctimas mortales relacionadas con el temporal. Los fallecidos han sido localizados en varios condados de estado, incluidos Jennings, Delaware, White, Porter y La Porte.

Entre los fallecidos figura un niño de cuatro años del condado de Jennings, en el sureste de Indiana, que perdió la vida este martes después de que un árbol se precipitara sobre su vivienda durante un episodio de temporal.

En el condado de Delaware, las autoridades han localizado además el cuerpo sin vida de una mujer de 58 años y han confirmado también la muerte de un varón de 19 años. En el caso de la mujer, los investigadores sospechan que falleció después de intentar atravesar con su vehículo una zona cubierta por el agua.

El temporal ha provocado una situación especialmente complicada en el centro del estado, donde el río White se ha desbordado y ha obligado a desplegar importantes recursos de emergencia. Las zonas más afectadas se extienden a lo largo del cauce desde el condado de Hamilton hasta los suburbios situados al norte de Indianápolis.

En la capital estatal, las aguas han cubierto calles y alcanzado viviendas, obligando a algunos residentes a abandonar sus hogares utilizando kayaks y pequeñas embarcaciones. El Departamento de Bomberos de Indianápolis ha informado de que sus efectivos han efectuado 50 rescates acuáticos y ayudado a evacuar a 91 personas y 45 mascotas.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Joe Hogsett, ha descrito la situación como excepcional y ha pedido a los habitantes de las zonas próximas a los cauces que extremen las precauciones y abandonen las áreas amenazadas por la crecida.

"La ciudad de Indianápolis se enfrenta actualmente a una inundación sin precedentes en más de 30 años", ha declarado. "Se trata de una situación en constante evolución, y las condiciones pueden cambiar, y de hecho cambian, con mucha rapidez", ha advertido en declaraciones recogidas por la cadena NBC News.

CRECIDAS RÉCORDS EN MÁS 100 AÑOS

La magnitud de las precipitaciones ha quedado también registrada en los registros de crecida de los ríos. En Noblesville, al norte de Indianápolis, el río White ha superado un récord establecido hace 113 años, cuando alcanzó los 24,6 pies (aproximadamente 7,50 metros), frente a los 23,8 pies (aproximadamente 7,25 metros) registrados en 1913.

"Las últimas 48 horas han sido sin precedentes en esta comunidad", ha señalado el alcalde de la localidad, Chris Jensen, en un video publicado en las redes sociales.

Los datos del Servicio Meteorológico Nacional apuntan a que algunas áreas han recibido más de 28 centímetros de lluvia en apenas dos días. El gobernador de Indiana, Mike Braun, ha matizado que determinadas zonas acumularon entre seis y casi doce pulgadas (aproximadamente entre 15,2 y 30,5 centímetros) de precipitaciones, alimentando la crecida río abajo.

Braun declaró el estado de emergencia a comienzos de semana y ha aseverado este sábado que ha conversado con el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la situación. De acuerdo con el gobernador, se está tramitando una declaración de emergencia federal acelerada a través de la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

"Mis condolencias a las familias y seres queridos de los cinco residentes de Indiana que hemos perdido, y a todas las familias cuyas vidas se han visto afectadas por estas tormentas", ha declarado Braun este sábado en un comunicado reproducido por el mismo medio. "Por favor, sigan tomando en serio las inundaciones y manténganse alejados de las zonas inundadas", ha agregado.

CONTINÚA EL RIESGO DE INUNDACIONES REPENTINAS

Mientras tanto, más de 150.000 usuarios se han quedado sin suministro eléctrico en el estado debido a los efectos del temporal. Las autoridades han advertido además de que la amenaza no ha desaparecido, dado que el terreno se encuentra completamente saturado y nuevas precipitaciones podrían desencadenar rápidamente más inundaciones.

"En cuanto a las inundaciones, repito, es un problema que persiste. Continuará al menos durante las próximas 24 horas, y luego comenzaremos el proceso de recuperación", ha insistido Whitham.

Los pronósticos mantienen el riesgo de inundaciones repentinas en una extensa franja de Medio Oeste y el este del país desde Iowa hasta Virginia Occidental. Los meteorólogos prevén nuevos chubascos tormentas eléctricas mientras que el río White podría mantener niveles elevados durante las próximas horas en el área metropolitana de Indianápolis.

Estas inundaciones forman parte de un episodio de meteorología adversa que durante los últimos días también ha afectado a otras áreas del Medio Oeste estadounidense, con tornados, precipitaciones torrenciales y crecidas repentinas desde el entorno de Chicago hasta el oeste de Pensilvania.

Ante la presencia de las aguas, las autoridades locales han instado repetidamente a la población a no intentar atravesar carreteras o zonas anegadas, así como a seguir las instrucciones de los servicios de emergencia mientras continúa la evolución del temporal.