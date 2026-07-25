Al menos seis palestinos muertos y cerca de 40 heridos en ataques de Israel durante las últimas 48 horas en Gaza

Imagen de archivo de palestinos tras un ataque de Israel en Gaza. - Ramez Habboub / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han informado este sábado de que al menos seis palestinos han muerto y otros 37 han resultado heridos en ataques perpetrados por el Ejército de Israel durante las últimas 48 horas contra el enclave palestino.

El Ministerio de Sanidad ha indicado que ya son 1.191 los muertos y 3.853 los heridos a causa de ataques perpetrados desde el alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave.

Asimismo, ha resaltado que durante este tiempo se han recuperado 803 cadáveres de zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, actualmente posicionadas en la conocida como 'línea amarilla', que ocupa más de la mitad de Gaza.

Además, ha indicado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial israelí-- se han registrado 73.317 muertos y 173.961 heridos, si bien ha lamentado que hay cadáveres tirados en las calles y bajo los escombros en lugares a los que es imposible acceder, por lo que la cifra podría seguir aumentando.