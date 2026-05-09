Al menos siete muertos, entre ellos un menor, en un ataque israelí en el sur de Líbano

Humo tras un ataque israelí en la localidad libanesa de Arnun - Stringer/dpa

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad libanés ha informado este sábado de que al menos siete personas han muerto, entre ellas un menor, y otras 15 han resultado heridas tras un ataque perpetrado por el Ejército israelí contra la localidad de Saksakiyé, en el sur de Líbano.

El ataque se ha registrado en un edificio residencial que albergaba a tres familias desplazadas. Las fuerzas israelíes han estado lanzando durante la jornada de este sábado múltiples ataques en Líbano, especialmente en el sur, dejando al menos 18 fallecidos.

En concreto, el impacto de un dron contra un vehículo en Saadiyate, al norte de Beirut, se ha saldado con la muerte de un hombre, mientras que otras dos personas han muerto en circunstancias similares menos de una hora después por un impacto de otro aparato no tripulado en la autopista que conecta el sur de Beirut.

Asimismo, otras tres personas han muerto en Habboush por un ataque aéreo, mientras que un hombre sirio y su hija de 12 años han muerto tras un ataque con un dron contra la motocicleta en la que viajaban en Nabatiyé, según ha recogido 'L'Orient-Le Jour'.

El Ejército israelí ha emitido a primera hora de la mañana una orden de evacuación para los residentes de nueve aldeas del sur de Líbano, entre ellas Tair Debba, Abasiyé, Burj Rahal, Marub, Barich, Arzun, Jennata, Ain Baal --todas ellas en el distrito de Tiro-- y Zrariyé, en Sidón.

El portavoz en árabe del Ejército, Avichai Adrai, ha detallado en un mensaje en redes sociales que "debido a la violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hezbolá" sus fuerzas se ven obligadas a actuar, instando a los residentes a alejarse al menos 1.000 metros de estas zonas.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando el partido-milicia chií Hezbolá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el el país asiático.

Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 2.700 muertos desde entonces, según las autoridades libanesas, un balance que no ha dejado de aumentar pese a la tregua alcanzada el pasado 8 de abril.