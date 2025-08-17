Al menos siete muertos por nuevas inundaciones en la Cachemira india

MADRID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Al menos siete personas han muerto este domingo en el distrito de Kathua, ubicado en el estado indio de Jammu y Cachemira, debido a las fuertes inundaciones y deslizamientos de tierra provocados por las lluvias monzónicas registradas en la zona.

El ministro principal de la región, Omar Abdulá, ha transmitido sus condolencias por "la trágica pérdida de vidas y los daños causados por los deslizamientos de tierra en varias zonas del distrito de Kathua, incluyendo Jodh Khad y Juthana".

Numerosos equipos de emergencia se han trasladado a la zona para ayudar con las labores de rescate y retirada de los escombros. Esto se produce después de que las inundaciones en el distrito de Kishtwar se cobraran hace unos días la vida de al menos 60 personas.

Según la Autoridad Estatal de Gestión de Desastres (HPSDMA), un total de 261 personas han muerto entre entre el 20 de junio y el 16 de agosto en el estado indio de Himachal Pradesh debido a la temporada de lluvias monzónicas.