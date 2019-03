Al menos trece civiles muertos en bombardeos en el norte de Afganistán

Publicado 24/03/2019 15:21:56 CET

KUNDUZ (AFGANISTÁN), 24 Mar. (Reuters/EP) -

Al menos trece civiles han muerto en bombardeos sobre la provincia de Kunduz, en el norte de Afganistán, según han denunciado autoridades locales, en medio de un agravamiento de los combates con los insurgentes en esa región en la provincia de Helmand, en el sur del país.

Un diputado de la provincia de Kunduz, Safiulá Amiri, ha denunciado la muerte de estas trece personas y ha asegurado que entre las víctimas hay niños. Otro diputado provincial, Amruddin, ha indicado que los fallecidos son doce.

Los cuerpos fueron trasladados a la ciudad de Kunduz en la caja de un camión en medio de un cortejo de civiles que protestaban por este bombardeo.

Según 'The New York Times', el bombardeo se produjo tras un tiroteo entre militares estadounidenses y afganos provocado por talibán infiltrados entre los soldados afganos, extremo que no ha sido por ahora confirmado por vía oficial. Sí se ha confirmado la muerte de cuatro militares afganos en este tiroteo.

Una portavoz de la operación Apoyo Decidido de la OTAN no ha respondido a la solicitud de comentario sobre este incidente. Gran parte de los bombardeos contra los insurgentes en Afganistán son obra de los aparatos de la coalición internacional.

El sábado el Gobierno afgano informó de 58 talibán muertos en operaciones militares afganas con apoyo aéreo de la OTAN y los talibán aseguran que mataron a 19 miembros de las fuerzas de seguridad y cinco de las fuerzas extranjeras. El pasado viernes dos militares estadounidenses fallecieron en combate en Kunduz, la especialista Joseph Collette, de 29 años, y el sargento Will Lindsay, de 33.

Mientras, en Helmand cuatro personas murieron y 31 más resultaron heridas en un ataque de los talibán contra un estadio en el que se celebraba el Día de los Granjeros. El gobernador provincial resultó herido leve.

El viernes murieron 48 militares afganos en ataques talibán contra dos avanzadillas militares en Sangin, ha explicado un diputado por Helmand, Hashim Alokozai. Un portavoz talibán ha confirmado el ataque y ha señalado que hay 52 militares afanos muertos y 11 más heridos, mientras que Omar Zwak, portavoz del gobierno de Helmand, ha asegurado que los talibán también han sufrido graves daños.

Otros 32 militares habrían muerto y 37 más habrían resultado heridos en otro ataque talibán en Sangin, provincia de Helmand, en la noche del sábado al domingo, según las autoridades.

Por otra parte, cinco civiles han muerto y ocho más han resultado heridos en un ataque de la Dirección Nacional de Seguridad --los servicios secretos afganos-- en la provincia de Nangarhar, en el este del país, según han denunciado vecinos de la zona y recoge la agencia de noticias afgana Pajhwok.

Los talibán han aumentado en los últimos meses los ataques contra objetivos gubernamentales y de las fuerzas de seguridad afganas, una campaña de ataques que coincide con los esfuerzos de Estados Unidos por alcanzar un acuerdo con el grupo fundado por el mulá Mohamed Omar para impulsar un proceso de paz.