Al menos trece heridos por un tiroteo en el metro de Nueva York

MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han resultado heridas este martes como consecuencia de un tiroteo ocurrido en el metro de Nueva York, en cuyas instalaciones se han encontrado "varios dispositivos sin detonar", según ha informado el Departamento de Bomberos (FDNY) de la ciudad.

El FDNY ha acudido este martes sobre las 8.30, hora local, a la estación de metro de la calle 36, en el vecindario de Sunset Park de Brooklyn tras una llamada alertando de la presencia de humo. Al llegar al lugar encontraron a varias personas heridas de bala y los dispositivos.

El sospechoso, un hombre que parecía vestir el uniforme de los trabajadores del metro de Nueva York, arrojó un dispositivo de humo a las vías del metro antes de comenzar a disparar, según han contado fuentes policiales a la cadena NBC.

Several people were shot, injured in a shooting in #NewYork subway station in #Brooklyn. #NYPD has issued an advisory to avoid the area of 36th Street and 4th Avenue area in the city. pic.twitter.com/bKUIIYqPRQ