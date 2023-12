Al menos trece muertos en un tiroteo entre milicias rivales en el noreste de India

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Al menos trece personas han muerto durante un tiroteo que se ha desatado en el distrito de Tengnoupal, en el estado de Manipur, cerca de la frontera con Birmania, en una pelea entre milicias armadas.

Los trece cadáveres han sido encontrados desarmados en una zona donde no había antecedentes de conflicto durante la actual brote de violencia étnica que se ha desatado en varias regiones de Manipur a principios de mayo.

Las autoridades han informado de que por el momento no han podido identificar a las víctimas o al grupo al que pertenecen, mientras barajan la hipótesis de que no fuera locales, informa 'Times of India'.

El tiroteo se ha registrado apenas cuatro días después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo de paz con el Frente Unido de Liberación Nacional (FNLU), un grupo insurgente separatista activo en el estado de Manipur, cuyo objetivo es establecer un Estado soberano y socialista.