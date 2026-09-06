Al menos tres civiles muertos en un ataque ucraniano sobre la región rusa de Bélgorod

Archivo - Daños provocados por un ataque en la región rusa de Bélgorod (archivo) - REGIÓN DE BÉLGOROD (RUSIA) - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres civiles han muerto y cuatro personas más han resultado heridas en un ataque ucraniano sobre la provincia rusa de Bélgorod durante las últimas 24 horas en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Tres civiles han muerto trágicamente en ataques dirigidos de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mis sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas", ha publicado en redes sociales Alexander Shuvaev, gobernador de Bélgorod, una región fronteriza con Ucrania.

Otras cuatro personas han resultado heridas en los ataques en los ataques en los distritos de Bélgorod, Volokonovski, Graivoronski y Shebekinski. Una de ellas está grave.

El gobernador ha informado de que las fuerzas ucranianas han lanzado 102 ataques contra 15 municipios de la provincia durante la última jornada.

Mientras, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas han informado de un ataque contra la refinería de Riazan Oil, contra el aeropuerto de Rostov del Don y contra tres instalaciones de defensa antiaérea rusas. Sobre la refinería han indicado que se ha producido un incendio en las instalaciones y han denunciado que la refinería servía para dar apoyo a las Fuerzas Armadas rusas en su "agresión".

También aseguran que se ha producido un incendio cerca del aeródromo de Rostov del Don y destacan que han atacado dos sistemas antiaéreos Pantsir S1 y un radar en Podliot. Por último, anuncian la destrucción de una torre de comunicaciones rusa en Perm obra de "partisanos".

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 108 drones contra el país, antes de asegurar que 82 han sido destruidos. Por contra, ha confirmado impactos en once ubicaciones y ha alertado de que "el ataque continúa, dado que sigue habiendo drones en el espacio aéreo".

Moscú, mientras, ha dado cuenta este domingo del derribo de más de 250 drones lanzados por el Ejército de Ucrania contra diversos puntos del país. El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un mensaje en redes sociales que sus sistemas de defensa antiaérea han interceptado 258 aparados durante las últimas doce horas sobre varias regiones del país, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Sin embargo, durante las últimas horas no se han registrado ataques contra las capitales de Rusia y Ucrania, Moscú y Kiev, respectivamente, en el marco de un nuevo desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para intentar impulsar un proceso de paz que ponga fin al conflicto.